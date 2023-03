Imprese: Urso, settore chimica strategico per politica industriale Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- La chimica “assume una rilevanza sempre maggiore nel disegno di politica industriale del nostro Paese”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, aprendo i lavori del tavolo per la chimica, riunitosi oggi a palazzo Piacentini, alla presenza del viceministro Valentino Valentini e del sottosegretario Massimo Bitonci. All’incontro – riferisce una nota del ministero – erano presenti rappresentanti del ministero per l’Ambiente e la Sicurezza energetica, degli enti locali, delle associazioni d’impresa e dei sindacati nazionali e di categoria. Il tavolo di oggi si inserisce in una serie di incontri settoriali con le forze sociali del Paese, dopo i tavoli sui comparti dell’automotive e della moda e che precede quello sulla farmaceutica convocato per il 29 marzo prossimo. Al centro della riunione odierna le principali tematiche per le imprese e per i lavoratori del settore. (segue) (Rin)