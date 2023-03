Imprese: Urso, settore chimica strategico per politica industriale Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- “L’apporto di questo importante comparto – ha aggiunto Urso – risulta infatti indispensabile al made in Italy, perché trasferisce innovazione tecnologica a tutti i settori utilizzatori, contribuisce ad alimentare la competitività e sostenibilità, difendendo e generando un numero significativo di posti di lavoro”. In Italia le imprese del settore chimico superano le 2.800 unità con un valore aggiunto pari a 56 miliardi di euro e quasi 280 mila addetti comprensivi dell’indotto. Il nostro Paese è il terzo produttore europeo dopo Germania e Francia, con una quota del 9,5 per cento, e il dodicesimo al mondo. L’export del settore nel 2021 è stato pari a 35,4 miliardi. Più nel dettaglio in Italia l’industria chimica vede la presenza equilibrata di tre tipologie: le imprese a capitale estero (39 per cento del valore della produzione), medio-grandi gruppi italiani (27 per cento) e Pmi (34 per cento) che occupano però il 58 per cento degli addetti. (Rin)