Monza: La biblioteca della Casa Circondariale cresce, è la settima del sistema bibliotecario urbano

20 luglio 2021

- Alla Biblioteca della Casa Circondariale di Monza di via Sanquirico è stato inaugurato oggi un nuovo servizio con caratteristiche uniche nel panorama nazionale. Dopo una prima collaborazione sperimentale iniziata negli anni 2009-2010 e proseguita fino al 2018 fra la Casa Circondariale di via Sanquirico, il Comune di Monza e la Provincia di Monza Brianza per la realizzazione di servizi bibliotecari rivolti ai detenuti, nel 2021, è stata evidenziata, da parte della Direzione dell'Istituto e del Comune di Monza, la necessità di riorganizzare il servizio. L'importante novità a cui il Servizio Biblioteche e i referenti della Casa Circondariale stanno lavorando da oltre un anno è rappresentata dall'attivazione dei servizi digitali direttamente all'interno della Biblioteca: un'azione mai realizzata prima e che farà della Biblioteca di via Sanquirico un unicum a livello nazionale. I detenuti bibliotecari, opportunamente formati, avranno accesso al catalogo online di Brianzabiblioteche e potranno effettuare direttamente le prenotazioni dei libri richiesti dai detenuti che accederanno al servizio. Tutto ciò è possibile grazie al collegamento a Internet presente in Biblioteca, attraverso una postazione dedicata e appositamente configurata dai referenti informatici della Casa Circondariale, e all'installazione del programma di gestione Clavisng in collaborazione con la Società Comperio che si occupa dell'assistenza per il gestionale di Brianzabiblioteche. (segue) (Com)