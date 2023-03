Monza: La biblioteca della Casa Circondariale cresce, è la settima del sistema bibliotecario urbano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sistema Bibliotecario Urbano di Monza ha curato il percorso di formazione, tutt'ora in corso, che ha coinvolto 10 detenuti che gestiranno la Biblioteca e sta seguendo il lavoro di revisione e scarto del patrimonio, effettuato dai detenuti stessi. A tutti gli effetti, con l'installazione del programma di gestione Clavisng e l'attivazione dei servizi digitali, la Biblioteca diventerà la settima biblioteca del Sistema Bibliotecario Urbano di Monza e la trentaquattresima biblioteca del Sistema Provinciale di Brianzabiblioteche, inserita a pieno titolo nella rete. In occasione dell'inaugurazione del nuovo servizio, il Comune di Monza ha donato circa 100 nuovi libri che saranno catalogati messi a disposizione dei detenuti entrando a far parte del patrimonio della biblioteca della Casa Circondariale. Il Servizio Biblioteche del Comune si impegna a garantire la presenza di personale bibliotecario esperto per coordinare e supervisionare la gestione della biblioteca, continuando la formazione dei detenuti e impiegando i volontari "Amici dello SBU". (segue) (Com)