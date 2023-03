Monza: La biblioteca della Casa Circondariale cresce, è la settima del sistema bibliotecario urbano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà assicurato il prestito interbibliotecario con il passaggio settimanale del furgone di consegna e ritiro dei libri e sarà assicurato l'incremento e lo sviluppo della collezione della Biblioteca attraverso l'acquisto di nuovi libri e la valutazione di donazioni di privati/associazioni. Per il prossimo futuro, è previsto il coinvolgimento delle diverse realtà che operano all'interno della Casa Circondariale con l'obiettivo principale di potenziare, migliore, sviluppare il servizio della Biblioteca. La collaborazione con le scuole presenti in Istituto e le varie associazioni di volontariato offrirà valide occasioni di incontro e confronto costruttivo, indispensabili anche per l'organizzazione degli eventi e degli appuntamenti culturali. Verranno organizzati eventi culturali, attività di promozione del libro e della biblioteca anche attraverso la rete di Brianzabiblioteche (a titolo esemplificativo, verranno inserite all'interno della programmazione del "Festival delle Storie" eventi da tenere presso la Biblioteca del Carcere). (Com)