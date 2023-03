Milano inaugurata a la nuova piscina del centro sportivo Cambini Fossati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata questo pomeriggio la nuova piscina del centro sportivo Cambini Fossati, nel Municipio 2. Al taglio del nastro sono intervenuti il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'assessora allo Sport Martina Riva e la presidente di Milanosport Rosanna Volpe. "L'attenzione dell'Amministrazione nei confronti dello sport di base resta alta - ha spiegato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Il Cambini Fossati è stato oggetto di un'importante opera di riqualificazione negli scorsi anni e oggi, con l'inaugurazione della nuova struttura che ospita la piscina, il progetto di rinnovamento del centro può dirsi davvero completo. Siamo felici di restituire alla città un impianto polifunzionale, accessibile a tutti e a tutte, fruibile tutto l'anno". La struttura, che affianca e completa il centro sportivo esistente, presenta una vasca da 25 metri a sei corsie (la cui profondità varia da 1,20 m a 1,75 m), una vasca didattica per i corsi di nuoto family, baby e per il fitness acquatico e una palestra per i corsi di boxe, difesa personale e fitness. All'ingresso si trova un bar tavola fredda. E sopra la zona vasche sono posizionati pannelli fotovoltaici. In estate l'ampio giardino, accessibile dalla zona vasca, diventa solarium con lettini e ombrelloni. (segue) (Com)