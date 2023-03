Milano inaugurata a la nuova piscina del centro sportivo Cambini Fossati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'apertura della piscina, l'offerta sportiva proposta dal Centro sportivo Cambini Fossati si fa più articolata e interessante - commenta l'assessora Martina Riva -: nuoto, tennis, padel, fitness, boxe potranno essere praticati durante tutto l'anno. Siamo lieti di poter rispondere con un impianto adeguato alla domanda di sport che arriva dal quartiere e dalla città". Il nuovo complesso arricchisce la proposta di discipline e attività che si possono praticare nel centro, rinnovato nel 2018. Il Cambini Fossati dispone di due palestre di 800 mq ciascuna, dotate di tribune da 252 e 127 posti - la Palestra Ginnica e la Palestra Giordani -, di due campi da tennis - uno in terra rossa e uno in sintetico - e di quattro campi da padel inaugurati un anno fa con all'attivo 11.284 match giocati e oltre 500 iscritti ai corsi per la stagione 2022/23. Il centro, sia all'interno che all'esterno, non presenta barriere architettoniche. A un mese dall'apertura al pubblico, sono già 1.600 i frequentatori della piscina e oltre 700 gli iscritti ai corsi proposti. (segue) (Com)