Milano inaugurata a la nuova piscina del centro sportivo Cambini Fossati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milanosport - ha commentato Rosanna Volpe, Presidente di Milanosport - lavora costantemente per erogare agli iscritti corsi innovativi ed evoluti, con impianti sportivi iconici e simbolo della Città di Milano. Siamo molto soddisfatti dei risultati della stagione 2022/2023, caratterizzata dalla presenza di oltre 45 mila iscritti e oltre un milione di accessi nei vari centri sportivi. L'inaugurazione della nuova piscina nel Centro Cambini Fossati rappresenta un ulteriore elemento di attrattività sportiva per gli amanti del nuoto. Il Centro rappresenta un punto di riferimento per tante società sportive e per gli appassionati di tennis e padel. La nuova palestra attrezzata e il grande giardino esterno completano tale centro sportivo che, quindi, si impegna a garantire la massima fruibilità da parte degli sportivi impegnati negli allenamenti quotidiani e nelle competizioni, con una particolare attenzione agli iscritti con disabilità". Grazie all'apertura della piscina, il centro sportivo Cambini Fossati si presenta come uno degli impianti del circuito Milanosport più funzionali e moderni, un punto di riferimento per lo sport e il tempo libero, pronto per ospitare i campus dell'estate 2023. "Questo centro polisportivo si inserisce nel contesto di via Padova, su cui l'Amministrazione comunale sta investendo molto, e rappresenta un'eccellenza dello sport di base. L'offerta sportiva si inserisce a tutti gli effetti come tassello della rigenerazione urbanistica e sociale che sta interessando tutto il quartiere", ha commentato il presidente del Municipio 2 Simone Locatelli, che ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione. (Com)