Roma: nuovo attacco hacker nella Capitale, disagi per gli utenti dei trasporti (2)

- E nella Capitale, dove i sistemi di biglietteria di Atac sono stati ripristinati intorno alle 17, i disagi principali hanno interessato i turisti. Botteghini inutilizzabili e tornelli bloccati: l’attacco cibernetico nelle stazioni metropolitane ha creato problemi a chi munito di abbonamento, o voleva pagare con carta di credito il biglietto, si è ritrovato di fronte al tornello con una luce rossa che lampeggiava e le porte che non si aprivano. Per questo, per accedere ai binari Atac ha messo in campo operatori che hanno fornito assistenza ai varchi. Alla stazione Termini, dove il via vai di persone che si spostano in treno e in bus è particolarmente intenso, i problemi sono stati rilevanti. (segue) (Rer)