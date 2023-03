Roma: nuovo attacco hacker nella Capitale, disagi per gli utenti dei trasporti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disagio per fortuna è rientrato intorno alle 17 ma le preoccupazioni riguardano soprattutto il futuro. "Domani potrebbero fare ben altro di più pericoloso”, ha detto Luigi Maracino, direttore generale Atlantica Server Security, interpellato da "Agenzia Nova". "Quello odierno – ha spiegato Maracino - è stato un attacco di tipo Ddos (Distributed denial of service) che ha come obiettivo quello di rendere inutilizzabile il servizio, in questo caso, dei siti sotto attacco”. L’azione consiste nel sovraccaricare con richieste fatte attraverso un gran numero di Pc “il server del sito mandandolo in blocco. Si tratta, per lo più, di un'azione dimostrativa che non provoca danni, se non l’interruzione del servizio fino alla ripartenza del server”. (segue) (Rer)