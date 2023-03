Roma: nuovo attacco hacker nella Capitale, disagi per gli utenti dei trasporti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia secondo l’esperto gli attacchi possono essere dei diversivi. “I Ddos possono essere un sistema per far concentrare l’attenzione su questo tipo di attacco e colpire altrove in maniera più pesante”, ha affermato Maracino. Infatti esiste il rischio che i danni causati possano essere ben maggiori di un'interruzione del servizio di biglietteria come accaduto oggi. Ci sono gruppi di hacker che hanno capacità e conoscenze tali “da poter manomettere fisicamente apparati industriali, cabine elettriche, infrastrutture critiche. Si può ipotizzare l’interruzione dell’energia elettrica in una città o manomettere scambi ferroviari, dispositivi aeroportuali”, ha concluso. Scenari da evitare necessariamente con adeguate contromisure. (Rer)