Casa: Urbani (Fondazione Cariplo), caro affitto necessita di azione strutturata da politica e operatori

- L’emergenza abitativa a Milano sul caro affitto necessita di “un’azione più strutturata, che parte dalle politiche abitative e poi chieda a tutti gli operatori di fare la propria parte”. Lo ha detto Sergio Urbani, Direttore generale di Fondazione Cariplo a margine della terza giornata del "Forum dell'Abitare", organizzato dal Comune di Milano in collaborazione con MM e con il sostegno di Fondazione Cariplo, in corso questa mattina a Milano. L’emergenza abitativa “ha a che fare con degli immobili e richiede delle risorse molto importanti e delle disponibilità che in questo momento non siamo in grado di mettere in campo, se non con un bando che si chiama “Housing Sociale”, con contributi fino a 500 mila euro a organizzazioni del terzo Settore che si occupano di prima accoglienza” ha ricordato Urbani, osservando che “questo è un bando che va avanti dal 2000, non è la stressa di cui leggiamo sul caro affitto nei giornali a Milano”. Per la rigenerazione dei quartieri Erp (Edilizia Residenziale Pubblica) “abbiamo istituito un fondo presso la Fondazione di Comunità di Milano, con una prima donazione di 1,5 milioni di euro, che andrà a sostenere le progettualità del Comune”. Si tratta di un progetto per coinvolgere “il territorio e il terzo settore”, così una volta che ci sono le risorse “capiscano come investirle per la comunità”. L’emergenza abitativa “richiede una risposta immediata”, mentre questi progetti hanno una ricaduta nel tempo diluita” ha concluso Urbani. (Rem)