Medio Oriente: Marocco, preoccupazione per conseguenze dichiarazioni ministro Finanze Israele

- Il Regno del Marocco ha annunciato di seguire con preoccupazione gli sviluppi successivi alle dichiarazioni di alcuni membri del governo israeliano, che costituiscono “una provocazione nei confronti dei Paesi arabi e dei diritti del popolo palestinese”. Il ministro degli Affari esteri, della Cooperazione internazionale e dei Marocchini all’estero, Nasser Bourita, a margine dell’incontro con l’omologo del Burkina Faso, ha detto che “il Marocco respinge ogni comportamento irresponsabile e ogni azionein grado di aumentare le tensioni o di avere effetti negativi”. Lo riferisce il sito di informazioni marocchino “Hespress”. Bourita, inoltre, ha sottolineato che il Marocco, il cui re Mohammed VI presiede il Comitato di Gerusalemme, considera sempre il dialogo e i negoziati come l’unico mezzo per giungere a una soluzione definitiva alla questione palestinese, nel rispetto dei diritti legittimi del popolo. Il riferimento è alle dichiarazioni rilasciate dal ministro delle Finanze di Israele, Bezalel Smotrich, che, durante un evento svoltosi a Parigi, ha affermato che "non si può parlare di 'palestinesi' perché non esiste un 'popolo palestinese'". (Mar)