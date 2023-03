Turchia: partito filo-curdo Hdp non esprimerà alcun candidato alle presidenziali di maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico dei popoli (Hdp) e le formazioni filo-curde alleate non nomineranno alcun candidato alle elezioni presidenziali in programma il 14 maggio. Il co-leader del partito filo-curdo, Pervin Buldan, nell’annunciare la decisione dell’Hdp in una conferenza stampa non ha tuttavia apertamente ammesso il proprio sostegno al presidente del Partito popolare repubblicano (Chp), Kemal Kilicdaroglu, candidato della coalizione di partiti che si oppone al capo dello Stato e da 20 anni guida indiscussa della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. L’ex co-leader dell’Hdp, Selahattin Demirtas, che si trova in carcere dal 2016 con l’accusa di aver diffuso "propaganda terroristica" per il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), aveva in precedenza aperto al possibile sostegno dell’Hdp a Kilicdaroglu. "Alle elezioni presidenziali, poteremo avanti la nostra responsabilità contro il governo dell’uomo solo al potere”, ha dichiarato Buldan nella conferenza stampa odierna, aggiungendo che il partito filo-curdo lavorerà per stabilire i diritti fondamentali e la giustizia in Turchia. "Per queste ragioni, stiamo condividendo con il pubblico che non mettere in campo un candidato alle elezioni presidenziali”, ha aggiunto. (segue) (Res)