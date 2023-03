Turchia: partito filo-curdo Hdp non esprimerà alcun candidato alle presidenziali di maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erdogan sta affrontando la più grande sfida alla sua leadership da quando è salito al potere circa 20 anni fa, prima in qualità di premier e in seguito come presidente. Recenti sondaggi danno Erdogan indietro rispetto allo sfidante Kilicdaroglu. Secondo un recente sondaggio condotto da Aksoy Research l’Alleanza nazionale, che riunisce i sei partiti di opposizione guidata da Kilicdaroglu, raccoglierebbe il 44,1 per cento delle preferenze, mentre l’Alleanza del popolo guidata dal Partito per la Giustizia e lo sviluppo (Akp) di Erdogan, raccoglierebbe solamente il 38,2 per cento dei consensi. Il medesimo sondaggio mostra che l’Hdp potrebbe raccogliere fino al 10,3 per cento dei consensi, consentendo quindi all’opposizione di superare il 50 per cento dei voti. Nel 2019, l’Hdp ha cooperato con l’opposizione per sconfiggere i candidati del partito Akp alle elezioni amministrative, strappando alla formazione politica di Erdogan diverse tra le più importanti città turche, in particolare la capitale Ankara e Istanbul. (Res)