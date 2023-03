Somalia: in migliaia in fuga dalle violenze verso l'Etiopia, agenzie Onu chiedono 116 milioni di dollari per assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di migliaia di persone sono in fuga verso l'Etiopia dalla Somalia, dove il mese scorso la città di Las Anod è stata al centro di violenti scontri con un bilancio di oltre 100 morti e migliaia di sfollati. Lo denuncia in un comunicato l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), secondo cui quasi 100mila persone hanno attraversato il confine etiope in cerca di rifugio e che con le agenzie Onu e le organizzazioni partner ha lanciato oggi un appello per chiedere 116 milioni di dollari a sostegno dei rifugiati. Situata nella regione di Sool, nell'autoproclamata Repubblica del Somaliland, Las Anod ha visto ripetuti scontri fra le truppe dell'esercito locale e le milizie dei clan separatisti, cui si sono aggiunti infiltrandosi elementi di gruppi armati e jihadisti. La maggior parte delle persone che sono da poco arrivate in Etiopia sono donne, bambini, anziani e persone con esigenze specifiche - spiega Unhcr -, specificando che alto è il numero di minori non accompagnati. L'agenzia Onu definisce "disastrosa" la situazione umanitaria sul campo, con malnutrizione acuta in forma moderata riscontrata in molti bambini sotto i cinque anni e tra le madri incinte e che allattano. Nell'area c'è un alto rischio di epidemie, con preoccupanti segnalazioni di casi di morbillo. "Il governo etiope e le comunità locali hanno accolto generosamente i rifugiati, offrendo tutto l'aiuto possibile, ma con i continui arrivi, le risorse sono già gravemente sovraffaticate", ha dichiarato Clementine Nkweta-Salami, direttore regionale dell'Unhcr per la regione dell'Est e del Corno d'Africa e dei Grandi Laghi. "Abbiamo bisogno di ulteriori finanziamenti per accelerare la fornitura di aiuti e affrontare i bisogni umanitari impellenti e in crescita". (segue) (Res)