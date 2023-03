Somalia: in migliaia in fuga dalle violenze verso l'Etiopia, agenzie Onu chiedono 116 milioni di dollari per assistenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi contribuiranno a fornire ripari e beni di soccorso necessari e urgenti, come coperte, stuoie e zanzariere. Verrà inoltre fornito cibo a tutte le famiglie bisognose attraverso distribuzioni alimentari mensili. L'assistenza alimentare di emergenza viene già fornita per soddisfare le esigenze di cibo e nutrizione più immediate dei nuovi arrivati. Dato l'alto numero di donne e bambini tra i rifugiati, ha la priorità il supporto ai servizi di protezione dell'infanzia, alla prevenzione e alla risposta alla violenza di genere, alla documentazione e all'istruzione. Verranno creati spazi a misura di bambino per contribuire al loro benessere. Saranno avviati servizi di rintraccio e di ricongiungimento familiare, nonché soluzioni alternative di accoglienza per i bambini separati. Saranno creati insediamenti per rifugiati a Mirkan e Docmo, grazie ai terreni messi a disposizione dal governo etiope. Sono previsti investimenti per ampliare le cliniche governative esistenti, fornire medicinali e cure mediche e istituire programmi di supporto nutrizionale. "Questo afflusso di rifugiati avviene nel momento peggiore, in un'area estremamente remota della regione dei Somali dell'Etiopia, che è anche una delle più colpite dalla peggiore siccità degli ultimi 60 anni", ha dichiarato Michael Dunford, direttore regionale del Programma alimentare mondiale (Pam) per l'Africa orientale. "Per salvare vite umane, abbiamo bisogno di fondi ora". (segue) (Res)