Somalia: in migliaia in fuga dalle violenze verso l'Etiopia, agenzie Onu chiedono 116 milioni di dollari per assistenza (3)

- I livelli di finanziamento in Etiopia rimangono criticamente bassi e la risposta alla siccità nel Corno d'Africa è sottoposta a forti pressioni a causa del rapido aumento dei bisogni. Prima degli ultimi arrivi, l'Etiopia ospitava già 884mila rifugiati e richiedenti asilo, provenienti soprattutto da Sud Sudan, Somalia ed Eritrea. "Poiché i rifugiati continueranno a fuggire, i bisogni supereranno sempre di più le risorse disponibili. Facciamo appello, con urgenza, alla comunità internazionale affinché mobiliti rapidamente risorse sufficienti per consentire alle agenzie umanitarie di continuare a sostenere il governo etiope nel fornire una risposta salvavita coordinata ed efficace", conclude il comunicato congiunto. Le organizzazioni che hanno lanciato l'appello comprendono l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Pam), il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (Unicef), il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (Unfpa), l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) e le organizzazioni non governative Goal, il Consiglio Norvegese per i Rifugiati (Nrc), l'Organizzazione per lo Sviluppo Sostenibile (Osd) e i Fondi di Sviluppo Ows (Ows-Df). (Res)