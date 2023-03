Italia-Usa: a Washington la proiezione del film “Tell it like a woman”, presentato dalla produttrice Chiara Tilesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di cultura di Washington hanno organizzato al teatro Avalon, nella capitale Usa, la proiezione del film “Tell it like a woman” della produttrice Chiara Tilesi, nell’ambito delle iniziative dedicate al Mese della storia delle donne. Lo riferisce una nota. “Un film italiano a Washington che racconta con tanta passione e realismo la grande capacità delle donne di creare e favorire il cambiamento sociale intorno a loro: cambiamento che le donne ispirano in tutti settori, dalla cultura all'educazione, dalla scienza alla politica e alla diplomazia”, ha commentato l’ambasciatrice italiana, Mariangela Zappia, aggiungendo che investire nelle donne non è solo necessario, come mostra questo film, ma è la giusta cosa da fare. La proiezione è stata introdotta da Chiara Tilesi, i cui lavori hanno l'obiettivo di incoraggiare il cambiamento sociale attraverso la cinematografia e l'arte. Il film presenta un'antologia di sette brevi storie al femminile. In ciascuna, le protagoniste affrontano con determinazione e coraggio diverse sfide, mettendosi alla prova e diventando agenti di cambiamento nella società. I toccanti episodi sono in parte ispirati a eventi realmente accaduti. (Was)