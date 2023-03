Imprese: Terna, aumentano ricavi e utile netto, crescono investimenti per sistema elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna chiude l’esercizio 2022 con un aumento di ricavi, utile netto e investimenti. I ricavi del gruppo sono pari a 2.964,5 milioni di euro, registrando un aumento di 359,7 milioni di euro (+13,8 per cento) rispetto al 2021. Tale risultato è dovuto prevalentemente alla crescita delle attività regolate, ascrivibile principalmente ai maggiori meccanismi incentivanti output-based e all’incremento della base asset regolata (Rab), al netto della riduzione del Wacc riconosciuto per il 2022. In crescita anche i ricavi delle attività non regolate che riflettono in particolare l’apporto derivante dalle attività del gruppo Lt in ambito smart grids e il maggior contributo del gruppo Tamini e del gruppo Brugg Cables. L’utile netto di gruppo si attesta a 857,0 milioni di euro, in crescita di 67,6 milioni di euro (+8,6 per cento) rispetto ai 789,4 milioni di euro del 2021. Gli investimenti complessivi effettuati dal gruppo nel 2022 sono stati pari a 1.756,8 milioni di euro, in crescita del 15,5 per cento rispetto ai 1.520,7 milioni di euro del 2021. In uno scenario particolarmente complesso, Terna "ha saputo conseguire risultati di eccellenza, accelerando, per il decimo trimestre consecutivo, il passo degli investimenti a beneficio del sistema elettrico e dell’Italia”, ha dichiarato Stefano Donnarumma, Amministratore delegato e direttore generale di Terna. (segue) (Rin)