Imprese: Terna, aumentano ricavi e utile netto, crescono investimenti per sistema elettrico (3)

- Il risultato ante imposte si attesta a 1.233,4 milioni di euro, in aumento di 111,9 milioni di euro rispetto al 2021 (+10,0 per cento). Le imposte dell’esercizio sono pari a 355,4 milioni di euro, in crescita di 37,5 milioni rispetto al 2021 (+11,8 per cento), essenzialmente per il maggior risultato ante imposte e per le maggiori sopravvenienze attive rilevate nell’esercizio precedente. Il tax rate si attesta pertanto al 28,8 per cento, rispetto al 28,3 per cento del 2021. Il Consiglio di amministrazione di Terna proporrà all’Assemblea degli azionisti l’approvazione di un dividendo complessivo per l’esercizio 2022 di 631.941.484,80 euro, pari a 31,44 centesimi di euro per azione (+8 per cento rispetto al 2021). Durante la conference call con gli analisti, l’Ad Donnarumma ha ribadito la “ottima serie di risultati nel 2022” e le “forti aspettative per il 2023” e ha sottolineato che Terna “continua a creare valore per tutti gli stakeholder” con “una solida e sostenibile struttura di capitale”. (Rin)