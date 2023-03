Diritti: Malan su maternità surrogata, da Fd’I battaglia per reato universale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia ha ribadito anche in questa legislatura il suo impegno contro la pratica dell'utero in affitto. “In tal senso abbiamo presentato due proposte di legge, una alla Camera ed una al Senato, affinché la maternità surrogata sia dichiarata reato universale e quindi perseguita non soltanto se praticata in Italia, come accade già adesso, ma anche se praticata all'estero”. Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. “Ed è significativo che domani in commissione Giustizia alla Camera la nostra proposta di legge inizi il suo iter. È una battaglia contro la compravendita dei bambini e la mercificazione del corpo della donna che portiamo avanti dalla scorsa legislatura. E su questo c'è tutto l'impegno del centrodestra. Piuttosto attendiamo di capire cosa farà il Pd e la nuova segretaria Schlein che, quando era europarlamentare votò contro un emendamento finalizzato a contrastare questa turpe pratica", aggiunge Malan. (Rin)