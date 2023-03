Brasile: nel 2022 record generazione energia eolica, +12,8 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La generazione di energia elettrica da matrice eolica è cresciuta del 12,8 per cento nel 2022 rispetto al 2021. Lo riferisce l'Associazione brasiliana di energia eolica (Abeeolica) secondo cui lo scorso anno grazie allo sfruttamento della forza del vento, sono stati generati 26.209 megawatt (Mw) di energia. In particolare è stato registrato un aumento di produzione pari a 4.065 megawatt (Mw) negli impianti entrati in funzione lo scorso anno. Il Brasile conta attualmente 919 parchi eolici in fase di test o già in funzione. Tutti sono onshore cioè a terra. La maggiore capacità installata si trova nello stato di Rio Grande do Norte, che produce 7.813 mw di potenza, in grado di rifornire 12,6 milioni di abitazioni. Nel 2022 l'elettricità a partire da fonte eolica ha rappresentato il 13,1 per cento della matrice energetica del Brasile, seconda solo all'energia proveniente da centrali idroelettriche (segue) (Brb)