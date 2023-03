I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: da Senato ok unanime a risoluzione contro violenze donne e repressione proteste - L'Aula del Senato ha approvato all'unanimità la risoluzione votata dalla commissione Affari esteri e Difesa sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla repressione delle manifestazioni di protesta. Nel dettaglio il testo della risoluzione impegna il governo a fare pressione sul governo iraniano, direttamente e nelle sedi multilaterali, perché ponga fine all’opera di repressione e alle violenze in atto nel Paese ai danni delle donne, di pacifici manifestanti e delle minoranze etniche e religiose ivi presenti, consentendo nuovamente il pieno e libero accesso dei cittadini a internet e alle piattaforme per la messaggistica istantanea; ad adoperarsi con la massima sollecitudine, sul piano bilaterale e nelle opportune sedi internazionali, per scongiurare il rischio che venga dato corso ad ulteriori esecuzioni delle sentenze di condanna a morte comminate dalla locale magistratura nei confronti dei manifestanti arrestati e processati in questi mesi. (segue) (Res)