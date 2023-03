© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: alta tensione tra israeliani e palestinesi alla vigilia del Ramadan - Cresce la tensione in Israele, Cisgiordania e nella Striscia di Gaza alla vigilia del mese sacro islamico del Ramadan che avviene quest'anno in concomitanza con la Pasqua ebraica (5-13 aprile). La Knesset, il parlamento monocamerale israeliano, ha recentemente abrogato la “legge sul disimpegno” del 2005 nel nord della Cisgiordania, una mossa che spiana la strada al ritorno dei coloni in quattro insediamenti, distrutti e poi evacuati da Israele 18 anni fa in concomitanza con il ritiro dalla Striscia di Gaza. L'abrogazione faceva parte degli accordi di coalizione per l'istituzione dell'attuale governo guidato da Benjamin Netanyahu. Eppure, si tratta di un cambio di scenario rispetto a poche settimane fa, quando lo Stato ebraico si era impegnato a non creare nuove unità di insediamento per quattro mesi e a non approvare qualsiasi nuovo avamposto per sei mesi in un incontro tenuto ad Aqaba, in Giordania, a cui avevano partecipato rappresentanti del regno hascemita e di Israele, Territori palestinesi, Egitto e Stati Uniti. Il rinnovato clima di tensione tra israeliani e palestinesi, peraltro, segue l’accordo per il ripristino delle relazioni diplomatiche tra Iran e Arabia Saudita mediato dalla Cina, un’intesa che a detta degli esperti è destinata ad avere profonde ripercussioni in Medio Oriente e non solo. (segue) (Res)