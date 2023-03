© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: Save the Children, famiglie ancora in rifugi temporanei e faticano a procurarsi beni essenziali - All'inizio del mese sacro del Ramadan le famiglie sfollate a causa dei devastanti terremoti che hanno colpito la Turchia hanno urgente bisogno di cibo, acqua, servizi igienici e assistenza sanitaria. Questo l'appello lanciato oggi da Save the Children, l'organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro. Come riferito in un comunicato, il Ramadan è considerato un periodo di compassione, carità e unione, ma con le case distrutte e le famiglie divise dalle conseguenze del sisma, quest'anno per tante persone sarà molto complicato. Solo in Turchia, i devastanti terremoti hanno provocato la morte di oltre 48 mila persone, ne hanno ferite più di 115 mila e hanno provocato lo sfollamento di 2,7 milioni persone, che ora vivono nelle tende o in altri insediamenti temporanei. Inoltre, la scorsa settimana due province sono state colpite da gravi inondazioni, che hanno provocato la morte di almeno 19 persone e reso ancora più difficoltoso per le famiglie cercare di rimettere insieme i pezzi della propria vita. (Res)