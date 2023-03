© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore: Covid, dibattito parlamentare evidenzia necessità di preparazione ad altre pandemie - Sono tre le necessità emerse dal dibattito nel Parlamento di Singapore sul “libro bianco” recentemente pubblicato dal governo sulla risposta al Covid-19: prepararsi alla prossima pandemia; garantire l’efficacia della spesa; promuovere la solidarietà e la fiducia. A evidenziarle è stato il ministro delle Finanze e vicepremier, Lawrence Wong, nel suo intervento conclusivo, in cui ha assicurato, comunque, che la discussione non si esaurirà nei tre giorni di lavori parlamentari. Il rappresentante dell’esecutivo, come aveva fatto l’altro ieri nell’intervento di apertura, ha ribadito la soddisfazione per la gestione complessiva dell’emergenza, con una spesa di 72,3 miliardi di dollari che ha consentito la sostanziale tenuta della sanità e dell’economica, e per il senso di unità dimostrato dalla popolazione. (segue) (Res)