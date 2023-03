© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: 316 manifestanti del Pti arrestati per i disordini del 18 marzo a Islamabad - La polizia di Islamabad ha reso noto oggi che per i disordini del 18 marzo all’esterno del complesso giudiziario sono stati arrestati in diverse operazioni 316 sostenitori del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), il partito dell’ex primo ministro Imran Khan. La polizia ha aggiunto che sono in corso indagini e che si stanno identificando altre persone presenti. Per i fatti di quel giorno è stata aperta un’inchiesta con varie ipotesi di reato, tra cui terrorismo, a carico di diversi dirigenti del Pti, compreso lo stesso Khan. A questo proposito ieri l’Alta corte di Lahore (giudici Shehbaz Rizvi e Farooq Haider) ha concesso a Khan la protezione preventiva dall’arresto fino al 27 marzo. Il 18 marzo l’ex premier si è recato alla Corte d’assise per il “caso Toshakhana”, riguardante le presunte irregolarità nella gestione dei doni ricevuti da dignitari stranieri. All’esterno del complesso giudiziario i suoi sostenitori si sono scontrati con la polizia. La situazione di caos era tale che il leader politico è rimasto nella sua auto. Il giudice (Zafar Iqbal) si è limitato a registrare la sua presenza, ha annullato il mandato d’arresto per mancata comparizione emesso precedentemente e lo ha riconvocato il 30 marzo. La stessa Alta corte di Lahore (giudici Tariq Saleem Sheikh e Farooq Haider) il 17 marzo ha concesso a Khan la cauzione preventiva in altri nove procedimenti che lo vedono coinvolto, di cui quattro a Lahore e cinque a Islamabad. Otto casi sono relativi ad accuse di terrorismo legate ad altri disordini durante le proteste del Pti: per i cinque di competenza di Islamabad la protezione dall’arresto è stata concessa fino al 24 marzo; per i tre di competenza di Lahore fino al 27 marzo. Il nono caso riguarda la giustizia civile e la cauzione preventiva è stata concessa (giudice monocratico Sheikh) fino al 27 marzo. (segue) (Res)