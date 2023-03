© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: manifesti anti-Modi affissi a Nuova Delhi, decine di denunce e sei arresti - La polizia di Nuova Delhi ha registrato decine di denunce e arrestato sei persone in seguito all’affissione in diverse zone della capitale di migliaia di manifesti, per la maggior parte critici nei confronti del primo ministro dell’India, Narendra Modi. “Rimuovi Modi, salva il Paese” è lo slogan scritto sui poster contro il premier. Le denunce – cento secondo l’agenzia “Asian News Agency” (“Ani”), 36 o 44 secondo altre testate – sono state registrate ai sensi delle leggi Printing Press Act e Defacement of Property Act. La polizia ha spiegato che non recavano l’indicazione della tipografia, che è obbligatoria, e deturpavano pubbliche proprietà. Circa duemila manifesti sono stati rimossi. (Res)