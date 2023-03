© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: la Banca mondiale approva partenariato con finanziamenti da 7 miliardi di dollari - La Banca mondiale ha approvato un nuovo quadro di partenariato nazionale (Cpd) per l'Egitto che prevede lo stanziamento di fondi pari a 7 miliardi di dollari per il periodo 2023-2027. Lo ha riferito la stessa istituzione internazionale precisando che un miliardo di dollari verrà erogato ogni anno dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, mentre circa due miliardi di dollari dall'International Finance Corporation. Il programma mira a sostenere gli sforzi dell'Egitto tesi a creare le condizioni adeguate per raggiungere uno sviluppo verde, resiliente e inclusivo per tutti. Attraverso la strategia, si proverà ad aumentare e migliorare le opportunità di lavoro nel settore privato, creando anche un ambiente favorevole agli investimenti guidati da questo settore. (segue) (Res)