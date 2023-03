I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: ministero Esteri condanna voto Israele su ricostruzione 4 insediamenti in Cisgiordania - L'Egitto condanna l’abrogazione, da parte del Parlamento di Israele, della “legge sul disimpegno” del 2005 nel nord della Cisgiordania che spiana la strada alla ricostruzione di quattro insediamenti, distrutti e poi evacuati dallo Stato ebraico 18 anni fa in concomitanza con il ritiro dalla Striscia di Gaza. "Gli insediamenti in tutte le loro forme e manifestazioni sono illegali e privi di qualsiasi legittimità internazionale", riferisce un comunicato stampa del ministero degli Affari esteri egiziano. "Queste decisioni e leggi ostacolano gli sforzi in corso per raggiungere la calma tra la parte palestinese e quella israeliana, alimentando sentimenti di risentimento e rabbia tra il popolo palestinese", aggiunge il comunicato stampa (segue) (Res)