I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Tunisia: economista Belhadj, accordo con Fmi non ci sarà senza le condizioni necessarie - Un accordo tra la Tunisia e il Fondo monetario internazionale (Fmi) non avverrà “nei prossimi giorni se non ci saranno le condizioni necessarie”. Lo ha dichiarato all’emittente radiofonica “Shams Fm”, l’economista tunisino Aram Belhaj, precisando che al momento lo Fmi sta aspettando il via “libera del presidente della Repubblica (Kais Saied) per firmare l’accordo definitivo” per un prestito di 1,9 miliardi di dollari. Secondo l’economista, a frenare la firma dell’accordo sarebbero le dichiarazioni dello stesso presidente tunisino che ieri ha liquidato come “esagerate” le preoccupazioni di un incombente collasso economico o sociale, rispondendo alle preoccupazioni espresse dall’Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, che in precedenza aveva avvertito una situazione “molto, molto pericolosa” nel Paese nordafricano. Secondo Belhaj, la firma dell'accordo definitivo con lo Fmi dipende dal mutamento del discorso del presidente della Repubblica e dall'orientamento del governo verso il dialogo con l’Unione generale del lavoro (Ugtt), l’Unione degli industriali (Utica) e la programmazione di grandi riforme. L'esperto ha riconosciuto che la situazione attuale richiede la firma di un accordo con l'istituzione finanziaria internazionale, e questo sarà uno sbocco per le finanze pubbliche. (segue) (Res)