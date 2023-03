I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: arrestati tre ricercati per appartenenza a organizzazione terroristica - Alcuni reparti territoriali della Guardia nazionale di Tataouine, nel sud della Tunisia, hanno arrestato, la scorsa notte, tre persone originarie della città meridionale di Remada, ricercate dalle forze di sicurezza e dalla magistratura per appartenenza a un’organizzazione terroristica di matrice takfirista. Due di loro sono stati già condannati a quattro anni di reclusione, mentre al terzo è stata inflitta una pena detentiva di due anni. Lo riferisce l’emittente radiofonica tunisina “Jawhara Fm”. Il pubblico ministero ha dato l'autorizzazione ad adottare nei loro confronti le misure necessarie per fermarli. I takfiristi rappresentano un ramo della corrente islamica radicale dei salafiti, che considera gli altri musulmani come “infedeli”. Lo scorso 4 marzo, secondo quanto riportato da un comunicato del ministero dell’Interno tunisino, le autorità di Tunisi avevano dichiarato di aver sventato un “complotto terrorista” che mirava a rapire i figli di alcuni membri delle forze di sicurezza e delle forze armate e a compiere un attentato suicida presso una sede governativa. Il complotto, secondo il comunicato, era stato ordito da “un terrorista takfirista che aveva già scontato una pena detentiva per il suo coinvolgimento in una vicenda di terrorismo”. L’operazione era stata condotta sotto la supervisione del Polo giudiziario antiterrorismo. Dal maggio 2011, in Tunisia si sono verificati episodi sporadici di terrorismo, con una maggior frequenza dal 2013. Tra le vittime, oltre ad agenti della sicurezza e a militari, si sono segnalati anche turisti stranieri. (segue) (Res)