- Algeria: compagnia Sonatrach, è tempo di trovare in Africa competenza e tecnologia - Per la compagnia statale algerina per gli idrocarburi Sonatrach “è tempo di trovare nella nostra Africa la competenza, la tecnologia, il finanziamento e i mercati per rispondere ai nostri bisogni”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Sonatrach, Toufik Hakkar, durante una conferenza stampa tenuta a margine della quarta riunione degli amministratori delegati delle compagnie africane operanti nel settore degli idrocarburi e appartenenti ai Paesi membri dell’Organizzazione dei produttori di petrolio africani (Appo). L’obiettivo dell’incontro, svoltosi ad Algeri, è stato rafforzare la cooperazione inter-africana nel settore dell’energia. Secondo quanto riferito dal quotidiano algerino in lingua francese “El Watan”, alla riunione, la prima della Appo ospitata dall’Algeria, hanno preso parte quindici delegazioni, in rappresentanza di oltre 70 partecipanti e otto amministratori delegati. Il segretario generale della Appo, Omar Farouk Ibrahim, durante l’incontro, ha dichiarato che l’organizzazione può essere il contesto ideale per consentire ai Paesi membri e alle aziende di beneficiare dell’esperienza di alcuni operatori, in particolare nei settori del trasferimento di tecnologia e dello sviluppo dell’industria del petrolio e del gas. Il segretario generale di Appo ha poi menzionato la compagnia Sonatrach, le cui competenze potrebbero giovare alle altre aziende del continente africano. “Pensiamo che invece di orientarci verso l’Europa e l’America”, ha spiegato, “possiamo trovare nei Paesi africani centri di eccellenza nel settore”. Il segretario generale della Appo ha ricordato quindi che l’organizzazione ha istituito Africa Energy Bank, una banca dotata di un capitale di 5 miliardi di dollari, finanziata dalla stessa Appo e da Afrexim Bank, banca africana con sede ad Abuja, in Nigeria, e specializzata nell’import-export. Da parte sua, Hakkar ha manifestato l’intenzione della compagnia di collaborare con altre aziende africane del settore degli idrocarburi per trovare opportunità di investimento. (Res)