- Ucraina: Zelensky visita le truppe di stanza a Bakhmut - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha visitato oggi le posizioni delle truppe ucraine a Bakhmut, nella regione di Donetsk. A renderlo noto è stato l'ufficio presidenziale. Zelensky ha ascoltato rapporti sulla situazione operativa e sulle ostilità al fronte. Il presidente ha anche parlato con i militari e li ha ringraziati per la difesa del Paese. "Sono onorato di essere qui oggi per premiare i nostri eroi, per stringere loro la mano e ringraziarli per aver protetto la sovranità del nostro Paese", ha scritto lo stesso Zelensky sul proprio canale Telegram. (segue) (Res)