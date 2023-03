© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: Congresso deputati respinge mozione sfiducia contro Sanchez - Il Congresso dei deputati spagnolo ha respinto la mozione di sfiducia presentata da Vox contro il presidente del governo, Pedro Sanchez con 201 voti contrari, 53 a favore e 89 astensioni. Dopo un giorno e mezzo di dibattiti, l'iniziativa non ha ottenuto alcun sostegno a parte il voto favorevole dei deputati della formazione sovranista. Per avere successo, la mozione di sfiducia guidata dall'economista 89enne Ramon Tamames avrebbe dovuto sommare almeno 176 voti. Oggi, la portavoce dei popolari al Congresso, Cuca Gamarra, ha giustificato l'astensione del suo gruppo su una mozione che ha definito "inutile". "Non voteremo sì per rispetto del popolo spagnolo e non voteremo no per rispetto dell'onorevole Tamames", ha detto Gamarra nel ribadire l'intenzione di voto della sua formazione. Nella precedente mozione, presentata nel 2020 sempre da Vox e guidata da Santiago Abascal, i popolari avevano deciso di esprimere voto contrario. (segue) (Res)