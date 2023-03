© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brexit: parlamentari approvano accordo di Windsor con 515 voti a favore - Il governo britannico ha ottenuto il sostegno in Parlamento per il nuovo accordo sul Protocollo dell'Irlanda del Nord siglato dal primo ministro Rishi Sunak a fine febbraio, nonostante le critiche di alcuni parlamentari conservatori e dei membri del Partito democratico unionista nordirlandese (Dup). I parlamentari hanno sostenuto in modo schiacciante l'accordo di Windsor, con 515 voti a favore e solo 29 voti contrari. (segue) (Res)