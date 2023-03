© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: Macron, un mio errore non aver convinto i cittadini sulla riforma delle pensioni - Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato di aver fatto l'errore di non essere "riuscito a convincere i francesi" sulla riforma delle pensioni. "Questo testo continuerà il suo percorso democratico", ha detto il capo dello Stato, spiegando di "attendere la decisione del Consiglio costituzionale". "Questa riforma è necessaria" ma "non mi fa piacere", ha continuato, spiegando che il progetto che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni "non è un lusso o un piacere ma una necessità". "Dobbiamo riformare il nostro sistema, lo faccio con responsabilità", ha poi continuato Macron, che si è detto pronto a correre il rischio della "impopolarità". Il capo dello Stato ha poi deplorato il fatto che "nessuna organizzazione sindacale abbia proposto un compromesso". Macron ha sottolineato l'intenzione di voler riallacciare il dialogo con le parti per avanzare nei prossimi dossier. "Dobbiamo calmare (le tensioni) e dobbiamo costruire un'agenda parlamentare e delle riforme rilanciando un dialogo con i sindacati e tutte le forze politiche che sono pronte a farlo", ha dichiarato il presidente. (Res)