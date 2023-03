© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea del Senato ha approvato, con votazioni per alzata di mano, dalla sede redigente, il documento XXII n. 9 e connessi per l'istituzione della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. (Rin)