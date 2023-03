Ambiente: agricoltura resiliente e sostenibile al centro di evento “Più cibo con meno acqua”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il digital talk "Più cibo con meno acqua" organizzato da Earth day Italia, in collaborazione con Impatta e il Crea, il più importante ente italiano di ricerca dedicato all'agroalimentare, si è tenuto in occasione della 31ma Giornata mondiale dell'acqua, nell'immediata vigilia della Un 2023 Water conference di New York, incentrata sull'accelerazione del cambiamento per risolvere la crisi idrica e igienico-sanitaria. Il talk moderato da Pierluigi Sassi, presidente di Earth day Italia, ha visto la partecipazione di: Massimo Iannetta, responsabile Divisione "Biotecnologie e Agroindustria" Enea; Liliana Gaeta, esperta del Crea, Centro agricoltura e ambiente; Filiberto Altobelli, ricercatore al Crea, Centro politiche e bioeconomia; Stefania Sarnataro, imprenditrice agricola di Coldiretti Giovani; Max Paiella è intervenuto con una performance tra ironia e musica. È stata l'occasione per discutere dei cambiamenti climatici che, sempre più spesso, sottopongono l'area mediterranea a una situazione di stress idrico che rischia di diventare sistematico, imponendo una riflessione sull'intera filiera agroalimentare per favorire un'agricoltura più resiliente e sostenibile. Secondo Pierluigi Sassi, presidente di Earth day Italia, “la Giornata mondiale dell'acqua è un'occasione per sensibilizzare le coscienze di tutti sulla riduzione degli sprechi e sulla diffusione di buone pratiche. Occorre un cambiamento nelle abitudini e un forte investimento nell'innovazione per gestire al meglio questa preziosa risorsa e sviluppare un'agricoltura sempre più a basso impatto ambientale”. (segue) (Rin)