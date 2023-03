Ambiente: agricoltura resiliente e sostenibile al centro di evento “Più cibo con meno acqua” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C'è sempre minore disponibilità di acqua, che è fondamentale per tante attività umane”, ha dichiarato Massimo Iannetta, responsabile divisione "Biotecnologie e Agroindustria" Enes. “In questo caso parliamo di cibo, in particolare, per noi italiani, le produzioni made in Italy rappresentano un fiore all'occhiello, per cui salvaguardare queste produzioni significa tutelare la risorsa idrica affinché sia sempre disponibile per queste attività produttive”, ha aggiunto Iannetta. “Dobbiamo focalizzare l'attenzione sugli strumenti a nostra disposizione per produrre più cibo con meno acqua. In tal senso – ha concluso Iannetta – un ambito importante è quello delle infrastrutture, occorre tornare a essere protagonisti nella realizzazione del nostro sistema irriguo, evitando le perdite infrastrutturali di questa risorsa”. Giuseppe Corti, direttore Crea Agricoltura e ambiente, ha affermato che "ogni coltura (specie, varietà, clone) sviluppa le massime potenzialità in un determinato suolo e sotto determinate condizioni climatiche; non rispettando queste interazioni, si rendono necessari maggiori input energetici e irrigui per ottenere minor produttività e minor qualità”. “Semplicemente: non si può far tutto ovunque e, soprattutto, non esiste una ricetta valida per ogni luogo”, ha concluso Corti. Inoltre, durante il talk è stato lanciato il mese della Terra che ci accompagnerà fino al 22 aprile per le celebrazioni della 53ma Giornata mondiale della terra. (segue) (Rin)