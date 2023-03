Ambiente: agricoltura resiliente e sostenibile al centro di evento “Più cibo con meno acqua” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma il villaggio per la Terra tornerà in presenza dal 21 al 25 aprile, presso la Terrazza del Pincio e il Galoppatoio di Villa Borghese. Cinque giornate dedicate all'ambiente con tanto sport, attività per bambini, musica, e cultura con un programma denso di eventi. Quest'anno il format del Villaggio sbarca anche nella città di Torino, dove il 22 aprile si terrà una giornata organizzata presso i Musei reali. In contemporanea dalla Nuvola di Fuksas a Roma sarà trasmessa una maratona di 12 ore “OnePeopleOnePlanet”, in diretta su Rai Play, con tanti ospiti e artisti nazionali e internazionali. Viene rilanciato il progetto della Call4Earth che Earth day Italia ha ideato per coinvolgere giovani studenti e startupper con il fine di spingerli a condividere idee innovative che possano contribuire alla soluzione della crisi climatica e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'iniziativa quest'anno sarà al fianco della "Youth4climate challenge" che il programma delle Nazioni unite per lo sviluppo (Undp) ha lanciato per ispirare i giovani di tutto il mondo a concentrare le proprie capacità e creatività per intraprendere azioni importanti e concrete per il clima. Per la prima volta, all'interno delle celebrazioni dell'Earth day, entrano i festeggiamenti per la Giornata mondiale della Creatività e dell'Innovazione, con un programma culturale di altissimo spessore in collaborazione con Impatta, Fondazione Italia digitale, Next4. (Rin)