© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tecnici Atac hanno riattivato i servizi informatici bloccati a causa di un attacco cyber. E' in fase di ripristino completo il sito internet "atac.roma.it" e sono state riattivate le funzionalità delle biglietterie Atac. Un presidio tecnico monitorerà lo stato dei servizi. L'attacco informatico non ha avuto effetti sui servizi di trasporto. Lo comunica in una nota Atac (Com)