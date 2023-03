Serbia-Italia: Bernini a Belgrado, siglato memorandum con ministri serbi Ruzic e Begovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini oggi si è recata in Serbia per partecipare al Business and Science Forum. Si sono svolti incontri bilaterali con il ministro dell’Istruzione Branko Ruzic e con la ministra della Scienza, dello Sviluppo Tecnologico e dell’Innovazione Jelena Begovic. Come riferisce un comunicato, i tre ministri hanno firmato il Memorandum of Understanding sulla Ricerca, l’Innovazione e l’Alta Formazione. Con tale accordo i tre Ministri hanno inteso tracciare un percorso di ancor più stretta collaborazione tra i due Paesi, potendo valorizzare, per parte italiana, anche i rilevanti investimenti in corso a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tal riguardo, le imprese, le Università e i centri di ricerca serbi potranno essere partner in iniziative legate al Pnrr, come i dottorati industriali innovativi, e potranno assistere la proiezione internazionale dei Centri Nazionali. (segue) (Com)