Serbia-Italia: Bernini a Belgrado, siglato memorandum con ministri serbi Ruzic e Begovic (2)

- La presenza del ministro Bernini alla sezione “Science” del Forum ha avuto l’obiettivo di confermare il rapporto di cooperazione scientifica e tecnologica con la Serbia e consolidare le iniziative già in essere. Le relazioni tra i Sistemi di Ricerca e Innovazione (RI) dei due Paesi sono ampie, solide e di lunga data, e interessano le più diverse discipline. La giornata odierna, all’insegna dell’amicizia e della collaborazione tra Italia e Serbia, segna un importante momento di sviluppo per le future e più strette collaborazioni tra i due paesi. Nel corso dei colloqui bilaterali, inoltre, è stato registrato interesse da parte serba anche per l'iniziativa italiana tesa a candidare la Sardegna come luogo che ospiterà l'infrastruttura di ricerca Einstein Telescope. (Com)