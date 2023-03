Ambiente: Donzelli (Fd'I) a Schlein, chi imbratta è un criminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è, con tutto il rispetto, il bene dell'ambiente andare a sporcare i monumenti e le opere d'arte. Mi dispiace, Schlein, non è questione di dito e luna: chi riempie con i secchi di vernice palazzo Vecchio è un criminale e anche un criminale ambientale, perché poi servirà tanta acqua, in un momento di siccità, per pulire". Lo ha affermato, rivolgendosi alla segretaria del Partito democratico, il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, in dichiarazione di voto, nell’Aula della Camera, sulle risoluzioni sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo di domani e dopodomani.(Rin)