Camera: domani audizioni su standard distribuzione punti nascita

- Domani, giovedì 23 marzo, alle ore 13.45, la commissione Affari sociali della Camera, nell'ambito delle risoluzioni riguardanti iniziative per aggiornare gli standard per la distribuzione dei punti nascita, svolge in videoconferenza le audizioni di rappresentanti della Società italiana di neonatologia (Sin), della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), dell'Associazione anestesisti e rianimatori ospedalieri italiani-emergenza area critica (Aaroi-Emac), della Società italiana anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) e della Società italiana di Scienze ostetrico-ginecologico-neonatale (Syrio). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)