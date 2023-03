Ucraina: ambasciatore Melnyk, fermare invio armi significa fare gioco della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiedere la pace e lo stop degli aiuti militari all’Ucraina significa solo fare il gioco di una parte, quella più armata, e quindi la Russia. Lo ha detto oggi l’ambasciatore dell’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk, in audizione alle Commissioni riunite Esteri di Camera e Senato. Secondo il diplomatico ucraino sostenere l’Ucraina con le armi “significa pareggiare l’equilibrio tra le forze”. Melnyk ha spiegato che nessuno vuole la pace più degli Ucraini e ha ricordato che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha presentato un piano di pace di dieci punti. “I leader mondiali hanno confermato il loro sostegno alla formula di pace, siamo convinti che la sicurezza dell’Europa è indivisibile dalla sicurezza dell’Ucraina”, ha detto l’ambasciatore. “L’Italia ha svolto un ruolo chiave nel concedere all’Ucraina lo status di Paese candidato all’adesione all’Unione europea”, ha sottolineato Melnyk, precisando che il processo di integrazione all’Ue “non deve essere percepito come beneficienza, ma deve essere garanzia di pace e stabilità a lungo termine”.(Res)