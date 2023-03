Roma: sindacato inquilini, piano straordinario per l'abitare serve alla città e deve continuare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- In relazione a quanto emerso nella trasmissione "Fuori dal coro" del 21 marzo 2023 le segreterie di Sicet, Sunia, UniatAps, Unione Inquilini chiariscono con una nota che "la chat oggetto del servizio non è assolutamente segreta ma strumento funzionale al tavolo di confronto aperto per definire i contenuti e le azioni del 'piano straordinarie per l'abitare'". Aggiungono, inoltre che "Il tavolo nasce il 24 febbraio 2022 alla presenza del Sindaco Gualtieri in Campidoglio ed è composta da 20 tra sindacati confederali e di base, associazioni, movimenti, assessorato e presidenza della commissione Politiche Abitative". Precisano anche che "Tale metodo è stato da noi condiviso, anche se nei contenuti esistono ancora molteplici criticità e posizioni differenti; spetterà all'assessore fare sintesi e portare il documento all'approvazione del Consiglio Comunale". Rimane evidente che "chiunque abbia fornito alla trasmissione parti manipolate di discussioni e commenti inseriti in contesti più ampi - si legge anche - , si è reso responsabile di una azione di cui non si comprende la finalità e a chi possa giovare, ed è il vero artefice della trasmissione. Rivendichiamo il fatto che questo percorso - concludono - debba continuare perché il piano straordinario per l'abitare serve alla città di Roma e a tutti quanti oggi versano in condizione di precarietà abitativa".(Com)