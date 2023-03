Camera: domani audizioni su rappresentanza di interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 23 marzo, alle ore 14.30, la commissione Affari costituzionali della Camera, in merito all'indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: Tommaso Edoardo Frosini, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; Ida Angela Nicotra professoressa di diritto costituzionale presso l'Università di Catania; Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale presso l'Università Roma Tre. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)